وجه مشجع نصراوي رسالة لرئيس النصر مسلي آل معمر، قائلا:”أتمنى أن تبحث عن مهاجم وتترك عبدالرزاق حمدالله”، وفق “نقطة نظام”.
كما لم تشهد مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد، تسجيل أي أهداف من الفريقين، بينما تعرض طارق حامد من جانب الاتحاد وعبدالمجيد الصليهم لاعب النصر للطرد
يذكر أن الاتحاد رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني بتلك النتيجة، بينما وصل رصيد النصر إلى 10 نقاط في المركز الخامس.
عبر #نقطة_نظام .. مشاهد لعبدالله فلاته : هل الدفاع يأتي بالبطولات ؟ .. نصراوي لمسلي آل معمر : أتمنى أن تبحث عن مهاجم وتترك حمدالله .. !#الهلال_التعاون#النصر_الاتحاد#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/sQGcgJviHF
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 4, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً