وجه مشجع نصراوي رسالة لرئيس النصر مسلي آل معمر، قائلا:”أتمنى أن تبحث عن مهاجم وتترك عبدالرزاق حمدالله”، وفق “نقطة نظام”.

كما لم تشهد مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد، تسجيل أي أهداف من الفريقين، بينما تعرض طارق حامد من جانب الاتحاد وعبدالمجيد الصليهم لاعب النصر للطرد

يذكر أن الاتحاد رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني بتلك النتيجة، بينما وصل رصيد النصر إلى 10 نقاط في المركز الخامس.