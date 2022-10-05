تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫74675 مقابل الريال الواحد 0٫26688
– الدولار: 3٫75872 مقابل الريال الواحد 0٫26605
– درهم إماراتي:1٫02334مقابل الريال الواحد 0٫97719
– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57851
– دينار أردني: 5٫30151 مقابل الريال الواحد 0٫18863
– دينار كويتي: 12٫14651مقابل الريال الواحد 0٫08233
– دينار بحريني: 9٫96885 مقابل الريال الواحد 0٫10032
– الريال القطري: 1٫03233مقابل الريال الواحد 0٫96868
– الدرهم المغربي:0٫34739 مقابل الريال الواحد 2٫89301
– الجنيه المصري: 0٫19117 مقابل الريال الواحد5٫23102
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