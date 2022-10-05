تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، جهودها في تنفيذ حزمة من الأعمال على شبكة طرقها في منطقة جازان، والبالغ أطوالها 2241 كم، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من أعمال التنفيذ والصيانة والسلامة لطرق منطقة جازان، لضمان جودة شبكة الطرق والبنية التحتية لها، لتبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 20 مشروعاً.

وتحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز المشروعات ومواجهة التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وبلغت أطوال الطرق تحت الصيانة 1,936 كم، حيث شملت الطرق السريعة بطول 83 كم، والطرق المزدوجة بطول 385 كم ، والطرق المفردة بطول 1,193 كم، وأطوال العقبات 275كم، كما بلغت عدد مشاريع الصيانة الوقائية 8 مشاريع وعدد عقود الصيانة العادية 4 عقود، كما أن أطوال الطرق تحت الإنشاء بلغت 305 كم، وعدد الجسور الجاري تنفيذها 8 جسور وعدد الجسور المدرجة بالصيانة 203 جسر.

وما يخص الطرق الترابية، فقد بلغ عدد الفرق الترابية التابعة للوزارة 12 فرقة، بإجمالي أطوال 1,051 كم، تتم صيانتها وفق البرامج المعدة لها.

وتضمنت مشاريع السلامة 8 مشاريع، 4 مشاريع منتهية، والمشاريع الجاري تنفيذها بعدد 4 مشاريع.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية توظف إمكاناتها نحو رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وهو الأمر الذي سينعكس على جودة حياة المواطن من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.