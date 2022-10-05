تفاعلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع تعاونها في الفترة الحالية مع الموزع الموسيقي طارق مدكور، بأن الخبرة العالية أساس، لافتة إلى أن ألا أحد بإمكانه النجاح وحده، مؤكدة على ضرورة تواجد كل العناصر الضرورية لذلك.

وأثنت على الملحن لافتة إلى أنه كان بجانبها الفترة الأخيرة، قائلة: طارق تعب معايا الفترة اللي فاتت” مشيرة إلى تعليقها السابق “اللي عايزني يطلب إيدي من طارق”، حيث أكدت أنه الموزع يرغب بتغيير عنوانه من كثرة العرسان، في إشارة منها إلأى عقود العمل.

وأضافت: “حلو يكون مسؤول عنك حد فاهم وكبير وعنده خبرة عالية، وطول ما أنا موجودة في الوسط أحب أستفيد من الناس الكبار”.