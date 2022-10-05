أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي لأجزاء من حي عرقة في مدينة الرياض بأطوال قاربت (13) كم طولياً، لخدمة نحو (700) عقار، بالإضافة إلى إنشاء (3) محطات رفع، بتكلفةٍ إجماليةٍ بلغت أكثر من 23 مليون ريال.

ودعت الشركة المستفيدين من هذا المشروع التقدم بطلب الارتفاق بخدمات الصرف الصحي، وذلك عبر تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.

وأكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي أُتِمّت سابقاً في إطار خططها الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية في إنشاء بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها في العاصمة الرياض، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي منسجماً مع خطط الشركة الإستراتيجية، والجداول الزمنية الموضوعة مسبقاً، مشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.