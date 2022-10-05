أكدت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرغ الألمانية، أنه تتقاضى النساء العاملات في شرق ألمانيا أجوراً تزيد في المتوسط بـ82 يورو عن أجور الرجال.

وقالت الوكالة، بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية، أنه في المقابل، يقل متوسط أجور النساء العاملات في غرب ألمانيا بمقدار 461 يورو عن أجور الرجال، مرجعين سبب التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء بين غرب وشرق ألمانيا إلى اختلاف هياكل القطاعات في شطري البلاد.

وأشارت إلى أن الولايات الغربية بها المزيد من الشركات التي تعمل في مجالات يهيمن عليها الرجال مثل الصناعات التحويلية على سبيل المثال، ورأى الخبراء أن نسبة النساء العاملات في شرق ألمانيا في مجال الإدارة العامة أو قطاع الصحة مرتفع نسبيا، ومع ذلك فإن مستوى الأجور في الغرب أعلى.