يعتبر الهدف الأول من سيارات ميني فان، هو استيعاب عدد كبير من الركاب بأسلوب رص صفوف المقاعد بشكل أفقي، لكن كونسبت سيارة الفضاء (Space) من جي ايه سي يتخد نهجا مختلفا.

وتعمل سيارة الفضاء ميني فان بوقود الهيدروجين، وتستهدف القطاع الفاخر للسيارات العائلية، ونقطة البيع الأهم ستكون الداخلية الفاخرة إن وصلت السيارة لمرحلة الإنتاج.

وصُممت داخلية سيارة الفضاء لتتماشى مع أسلوب غرف المعيشة الصينية و”اجتماع العائلة حول شعلة النار” غير أن ما تحصل عليه في السيارة “طاولة دائرية زجاجية”.

ويحدث ذلك عن طريق التفاف مقعد السائق ومقعد الراكب بالكامل إلى الأريكة في الخلف والتي تمتد إلى الجانب الآخر قبالة الباب الجانبي – وبالتالي فإن الدخول سيكون من جانب واحد.

ويُشار إلى أن رسومات التصميم الداخلي للسيارة مستوحاة من مناظر طبيعية من معالم قوانتشو التي تقع في مقرها شركة gac، لكن الأهم أنّه يحقق الرحابة الكبيرة بجعل الأريكة ملتفة إلى الجهة المقابلة للباب الجانبي.

وجاءت واجهة السيارة عبارة عن شبكة من غرف طولية مضيئة تُسمى “الشلال المُضاء”، في حين أن الإضاءة الأمامية عبارة عن شريط طويل ممتد بكامل عرض المقدمة، وللأبواب إضاءتها الخاصة، وتكرر الخلفية تصميم “الشلال المُضاء” في الجزء العلوي مع الشعار وكلمة S P A C E متفرقة.

وبمناسبة الذكرى الـ 25 من تأسيس مجموعة gac، قدمت نموذج “الفضاء” محملاً من رؤيتها عن التنقل النظيف ومحتفظا بثقافتها.