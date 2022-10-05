قد يشعر بعض قائدي السيارات بالنعاس في الطرق الطويلة، ما يعرضهم لخطر الحوادث خاصة ليلا.

وفي هذا السياق قدم بعض الخبراء عدة نصائح للحفاظ على يقظة السائقين في المسافات الطويلة.

ويرى خبراء أن أفضل وقت للسفر في الصباح المبكر بعد نوم مبكرًا، حيث كشفت دراسة سابقة أن سائقي سيارات النقل الثقيل غالبا ما تكون أكثر أوقات تعرضهم للغفوة في الفترة بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا.

كما يُنصح بشرب القهوة خلال السفر، فهي تساعد على البقاء مستيقظا أثناء الرحلة، ومن بين النصائح أيضا السفر مع مرافق للحديث خلال الطريق الأمر الذي يساعد في البقاء في حالة يقظة.

ومن الضروري الحصول على قسط كاف من النوم في الليلة السابقة للسفر، مع التحضير المسبق لكافة المقتنيات التي تصطحبها معك.