تصدر هاشتاق “اليوم العالمي للمعلم”‬ الترند الأول في المملكة، وذلك تقديرًا لجهود المعلمين والمعلمات بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي.

وشارك العديد من المؤثرين في الهاشتاق بقصائد وثناء للمعلمين لعطائهم الدائم الذي يبنى به الأجيال وتنهض به الأُمم، كما حرص آخرون على تسليط الضوء على دورهم التربوي الكبير للبنين والبنات.

واستذكر البعض بهذه المناسبة أبيات شعرية توضح عَظم مكانة المعلم وأهمية تواجده، ومثل ذلك ما قاله الشاعر المصري أحمد شوقي: “قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا ‏كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا ‏أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ ‏الَّذي يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا”.

كما توجهت وزارة التعليم بتوجيه كلمة لهم قالت فيها“ آمنتم بمستقبل الوطن، فكنتم شريك النجاح الأول للتعليم”، كما أشاد مجلس الوزراء بدور المعلمين في عملية التحول والبِناء.