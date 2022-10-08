خرج عشرات المتظاهرين في موسوكو، مطالبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب واشنطن بصاروخ نووي.

ووثق مقطع فيديو، هتاف المتظاهرين في موسكو مرددين مطالبهم بضرب واشنطن بصاروخ “يوم القيامة” النووي.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر في وقت سابق أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

كما أن البيت الأبيض قال في وقت سابق إنه لا توجد مؤشرات حاليا على توجه روسيا لاستخدام السلاح النووي، وسط حربها المستعرة مع أوكرانيا.