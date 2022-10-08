توج الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل أمين عام هيئة الفروسية مروان العليان، على ميدان طوكيو باليابان اليوم، ابن الفحل رولرشيب العائد ملكيته إلى شركة ثري اتش ريسنج اليابانية، بطلا للسباق السنوي الكبير على جائزة ” الكأس الملكي السعودي ” الفئة الثالثة، وامتطى صهوته الخيال كازيو يوكوياما، واشرف على تدريبه Naosuke Sugai.

وعدّ العليان في تصريحٍ صحفي عقب التتويج الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، زيارته لليابان تعزيزاً للتعاون المشترك والعلاقات الثنائية الإستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية واليابان، منّوهاً بنتائج المحادثات التي أجراها مع المسؤولين اليابانيين، التي ستسهم في زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، فيما يتعلق برياضة الفروسية وسباقات الخيل، لاسيما وأن “الكأس الملكي السعودي” استضافه ميدان طوكيو، فيما يستضيف ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض “كأس اليابان”، مقدماً الدعوة للجانب الياباني لحضور نسخة كأس اليابان 2023 المزمع إقامتها في الرياض.