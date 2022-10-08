استعرض الأمن العام من خلال مقطع فيديو ، أبرز الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن بحوزته 890 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته بمنطقة القصيم.

وفي الرياض ، تم القبض على 4 مواطنين قاموا بتزييف أوراق نقدية، واستخدامها في شراء سلع وإعادة بيعها بأسعار أقل وضبط بحوزتهم مبلغ 398.5 ألف ريال مزيف ومركبة مسروقة .

كما تم القبض على مقيم أردني قام بممارسة مهنة الحجامة دون تصريح بالقصيم، بالإضافة إلى القبض على 10 مقيمين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بينهم أمام أحد المحال التجارية نتج عنها إصابة بليغة لأحدهم في الرأس بحفر الباطن.