تغلق سفارة المملكة لدى كندا، أبوابها غداً الإثنين لأنه سيكون إجازة رسمية في دولة كندا.
وأشارت سفارة المملكة لدى كندا، إلى أنها ستستأنف عملها يوم الثلاثاء المقبل، كما دعت إلى التواصل معها من خلال أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني الموجود على موقع السفارة وذلك على مدار الساعة.
اللهم احفظ جميع رعايانا في جميع دول العالم وأتم لكل فرد من افراد العالم السلام والأمان والسعادة والتوفيق .. وأبعد عن الجميع شر أطماع وجشع الرئسات والزعامات المضطربة فكريا والمتجهمة عسكريا والطامعة في مستقبل مشمس على حساب الكراهية والانقسام وممارسة الإرهاب العالمي الموحد الذي يضطهد شعوبا وأقليات على حساب سيادة الغربي أو الشرقي المنحاز وتفضيل الجنس الأبيض .
اوكي