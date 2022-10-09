تغلق سفارة المملكة لدى كندا، أبوابها غداً الإثنين لأنه سيكون إجازة رسمية في دولة كندا.

وأشارت سفارة المملكة لدى كندا، إلى أنها ستستأنف عملها يوم الثلاثاء المقبل، كما دعت إلى التواصل معها من خلال أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني الموجود على موقع السفارة وذلك على مدار الساعة.