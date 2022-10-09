أصدر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على منحة كويتية لربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

ويتضمن القرار الموافقة على اتفاق منحتين بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

وأصدر الرئيس المصري القرار رقم 261 لعام 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، والمتعلقة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

كما أصدر القرار رقم 459 لعام 2022، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.