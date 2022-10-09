فاز فريق نادي مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بهدفين لهدف واحد ، فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وشهد الشوط الأول تقدم مانشستر يونايتد بهدفين أحدهما في الدقيقة 15 من الشوط الأول عبر اللاعب أنتونى، والثاني في الدقيقة 44 من خلال اللاعب كريستيانو رونالدو، في حين نجح إيفرتون في تسجيل هدف من خلال أليكس أيوبى.

يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى النقطة 15 فى المركز الخامس بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة العاشرة فى المركز الحادى عشر .