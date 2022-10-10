تسبب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في إثارة ضجة كبيرة بسبب تلميحاته بشأن عدم رضاه عن طريقة توظيفه كرأس حربة، عقب التعادل السلبي أمام ريمس، السبت، بالجولة 10 من الدوري الفرنسي.

وكشف مبابي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” عن صورة له من المباراة، وكتب عليها: “رأس حربة في مباراة سلبية. أراكم يوم الثلاثاء”؛ حيث قد يكون ما يزال غاضبا من توظيفه في مركز رأس الحربة الصريح، وعدم تمتعه بنفس حرية الحركة في الملعب على غرار دوره في منتخب فرنسا.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في تقرير لها أن لغة جسد مبابي في مباراة ريمس، أظهرت تماما انزعاجه من أدائه ومستوى فريقه، مضيفة: “سبب انزعاج مبابي، هو عدم تلبية الإدارة الباريسية لوعودها بالتعاقد مع مهاجم صريح يساعده في اللعب بحرية أكبر بالانتقال إلى مركز الجناح، مثلما يتم توظيفه في منتخب فرنسا”.

وأشارت التقارير، إلى أن الإدارة الباريسية رفضت تصعيد الأزمة مع اللاعب، لأنها ترى أن مبابي عبر عن رأيه دون إساءة لأحد أو الاعتراض على قرارات المدرب كريستوف جالتيه.