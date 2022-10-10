كشفت الأحوال المدنية، أنه لا يمكن استلام بطاقة الهوية الوطنية حضورياً في حال تجديدها عبر منصة “أبشر” بل ينبغي على المستفيد التواصل مع البريد السعودي “سبل”.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن تجديد بطاقة الأحوال في منطقة مغايرة للمنطقة التي تم إصدارها فيها، كما أنه يمكن تجديدها من خلال منصة “أبشر”

وأوضحت الأحوال المدنية خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر ، بالدخول إلى المنصة والضغط على خيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “الأحوال المدنية”، والضغط على أيقونة “تجديد الهوية الوطنية”، ثم قراءة الحالات الصحيحة للصورة الشخصية ورفعها وفق المطلوب، ثم اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.