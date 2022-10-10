أوضح مصعب الدليجان، مستشار في الموارد البشرية، أبرز الصعوبات التي توجه المتقدمين على الوظائف.

وأضاف أن من هذه التحديات وهي قلة المعروض من الوظائف النوعية مقابل الطلب المتزايد، هناك أعداد كبيرة من المتخرجين لكن البعض يجد صعوبة في إيجاد وظيفة مناسبة لتخصصه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشار إلى أن التحديات الأخرى تشمل عن طريقة التقديم الإلكترونية، وصعوبة التواصل مع الشركات، مؤكدا أن هناك تحدي كبير لدى الشركات لاستقطاب الكفاءات، لافتا إلى أن التوظيف أصبح مبني على الجدارات.

مصعب الدليجان – مستشار في الموارد البشرية : هناك تحدي كبير لدى الشركات لاستقطاب الكفاءات .. والتوظيف أصبح مبني على الجدارات@musabaldlijan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/d4Tp4As0lP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 10, 2022