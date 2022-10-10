علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب على تعادل فريقه أمام الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بدوري روشن للمحترفين.

وقال البلطان :” الهلال يبنى من سنوات بمئات الملايين، وكلف هذا الفريق مليارات، كما أن الهلال لا يتأثر بالغيابات”.

َوواجه الهلال فريق الشباب اليوم الإثنين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في إطار منافسات دوري روشن للمحترفين.