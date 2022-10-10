علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب على تعادل فريقه أمام الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بدوري روشن للمحترفين.
وقال البلطان :” الهلال يبنى من سنوات بمئات الملايين، وكلف هذا الفريق مليارات، كما أن الهلال لا يتأثر بالغيابات”.
َوواجه الهلال فريق الشباب اليوم الإثنين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في إطار منافسات دوري روشن للمحترفين.
🎥| خالد البلطان رئيس #الشباب في تصريحات إعلامية:#الهلال يبنى من سنوات بمئات الملايين، وكلف هذا الفريق مليارات، وواجهنا اليوم لاعبي منتخب، و #الهلال لا يتأثر بالغيابات. pic.twitter.com/jDqkprqZqK
— الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) October 10, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً