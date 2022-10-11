يواجه الجنود الأوكرانيون انقطاعات في الإنترنت الذي تلتقطه أطباق “Starlink” الخاصة بهم في الأراضي التي تم استعادتها مؤخرًا من القوات الروسية.

وقال مسؤولين حكوميين وقوات أوكرانية، إن العديد من حالات انقطاع الخدمة حدثت عندما اخترق جنود أوكرانيون الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأدت بعض حالات الانقطاع إلى خسارة “كارثية” في الاتصالات وأثارت نداءات مذعورة من الجنود، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز.

وأدرك الرئيس التنفيذي لشركة “SpaceX”، المشكلة جيدًا، حيث غرد ماسك، قائلا:”بالنسبة لما يحدث في ساحة المعركة، فهذا سري”.

وأشار ماسك إلى أنه على اتصال منتظم بالمسؤولين الأوكرانيين بشأن “ستار لينك”، التي توفر الإنترنت “النطاق العريض عالي السرعة” للمناطق التي مزقتها الحرب في البلاد، مبينا: “محاولة القيام بالشيء الصحيح، وهذا ليس واضحًا دائمًا”.

فيما حذرت شركة SpaceX أيضًا من محاولات القرصنة والتشويش من القوات الروسية.

وتمكن مصدران عسكريان أوكرانيان من الوصول إلى خدمات الشركة في الأراضي التي دخلتها الجيش الأوكراني حديثًا.

وأصبح انقطاع التيار الكهربائي يهدد بتقويض الهجوم المضاد المستمر لأوكرانيا لطرد القوات الروسية من البلاد.