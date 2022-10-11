وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، انتقادات إلى رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بسبب دفاعه عن تاليسكا.

وقال محمد الدويش، خلال برنامج “الحصاد الرياضي”، عبر قناة “24 الرياضية”: “يا مسلي آل معمر بدل ما تخرج بتصريح لتدافع عن “تاليسكا” وتتهم الحكم بانه استفز اللاعب المفروض تعقد جلسة معه”.