وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، انتقادات إلى رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بسبب دفاعه عن تاليسكا.
وقال محمد الدويش، خلال برنامج “الحصاد الرياضي”، عبر قناة “24 الرياضية”: “يا مسلي آل معمر بدل ما تخرج بتصريح لتدافع عن “تاليسكا” وتتهم الحكم بانه استفز اللاعب المفروض تعقد جلسة معه”.
🗣 محمد الدويش :
يا "مسلي آل معمر" بدل ما تخرج بتصريح لتدافع عن "تاليسكا" وتتهم الحكم بانه استفز اللاعب .. المفروض تعقد جلسة معه
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Aldowayesh pic.twitter.com/W8RP4xexj6
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 10, 2022
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