أكد الدكتور عمر السحيباني استشاري أمراض الدم، أن الحجامة عبارة عن إجراء معروف في الطب الصيني والشعبي والنبوي منذ القدم، لكن في الطب الحديث لا تعتبر علاج معتمد لأي مرض.

وقال السحيباني: “الحجامة عبارة عن حبس الدم بالضغط السلبي في مناطق معينة من الجسم، ويلجأ إليها بعض الناس الذين يشتكون من بعض الأمراض معتقدين أنها ستشفيهم”.

وتابع: “لكن في الطب الحديث المبني على البراهين الحجامة لا تعتبر علاج معتمد لأي مرض قد ينصح بها لتخفيف الأعراض لكن ليس للعلاج “، ولفت إلى أن الله خلق الجسم بشكل متكامل، فإذا الجسم سليم وخال من الأمراض لا يحتاج للحجامة للوقاية من الأمراض كما هو شائع.

وبخصوص أن الحجامة تخلص الجسم من الدم الفاسد، قال: “لا يوجد دم فاسد أبدا، العلم والطب الحديث يؤكدون أن الجسم ينتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء ولها مدة حياة معينة ويتم التخلص منها بشكل طبيعي من خلال الطحال”.

وأرجع سبب خروج الدم بلون غامق جراء الحجامة إلى أنه شيء طبيعي نتيجة تجلط الدم بعد خروجه من الجسم لكنه ليس دليلا على أنه فاسد.

وبخصوص تخثر وجلطات الدم، قال: “جزء معروف من أمراض الدم وله أسبابه الطبية وعلاجاته المعتمدة الوراثية أو المناعية أوقد تكون لأسباب أخرى من عادات سيئة”.

وتابع: “قد يكون بسبب خلل في عوامل تخثر الدم، في مسببات مناعية ممكن بعض الاجسام المضادة للناس الذين لديهم أمراض المناعة الذاتية، وبعض العلاجات ممكن تسببه، ومرضى السرطانات لديهم قابلية أكثر، وكذلك حبوب منع الحمل، التدخين من المسببات أيضا”.

وأشار إلى أن المعاناة من أمراض تخثر الدم وغيرها تحتاج لعلاج سيولة، ولا أنصح بالحجامة أبدا، وفي حال عمل الحجامة مع علاج السيولة ستكون هناك مشكلة كبيرة.

لا يوجد ما يسمى الدم الفاسد بالجسم .. عمر السحيباني – استشاري أمراض الدم : الحجامة عبارة عن إجراء معروف في الطب الصيني والشعبي والنبوي منذ القدم .. لكن في الطب الحديث لا تعتبر علاج معتمد لأي مرض@omarsuhaibani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NEozoNfmoT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 11, 2022