غاب وليد عبدالله عن قائمة النصر التي واجهت العدالة، اليوم الثلاثاء، في دوري روشن للمحترفين.

ونشر وليد عبدالله، حارس مرمى النصر، صورة له وثقت تواجده في المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية مفاجئة.

وأظهرت الصورة يدي عبدالله موصولتين بأحد المحاليل، معلقا بقوله: “الحمدلله”، فيما أوضح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، أن حارس النصر نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في المعدة.

يذكر أن مباراة النصر والعدالة انتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدف واحد ليقفز للمركز الثاني بـ 16 نقطة بفارق 3 نقاط على صاحب المركز الأول الشباب.