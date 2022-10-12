قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن “قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء”.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان: “دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب”، وفق “العربية”.

وأشار: “دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين”، مبينا أن “العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة”

وأكد أن “التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين”.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، لفت: “نسعى لدفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى الحوار لإيقاف النزاع”.

وحول الأزمة اليمنية، ذكر أن “مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.. الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن”.