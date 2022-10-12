تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫64640 مقابل الريال الواحد 0٫27426
– الدولار: 3٫75896 مقابل الريال الواحد 0٫26603
– درهم إماراتي: 1٫02338 الريال الواحد 0٫97716
– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57436
– دينار أردني: 5٫30185 مقابل الريال الواحد 0٫18862
– دينار كويتي: 12٫11513 مقابل الريال الواحد 0٫08249
– دينار بحريني: 9٫96017 مقابل الريال الواحد 0٫10041
– الريال القطري: 1٫03240 مقابل الريال الواحد 0٫96862
– الدرهم المغربي: 0٫34188 مقابل الريال الواحد 2٫92502
– الجنيه المصري: 0٫19096 مقابل الريال الواحد 5٫23701
التعليقات
اترك تعليقاً