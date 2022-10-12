تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫64640 مقابل الريال الواحد 0٫27426

– الدولار: 3٫75896 مقابل الريال الواحد 0٫26603

– درهم إماراتي: 1٫02338 الريال الواحد 0٫97716

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57436

– دينار أردني: 5٫30185 مقابل الريال الواحد 0٫18862

– دينار كويتي: 12٫11513 مقابل الريال الواحد 0٫08249

– دينار بحريني: 9٫96017 مقابل الريال الواحد 0٫10041

– الريال القطري: 1٫03240 مقابل الريال الواحد 0٫96862

– الدرهم المغربي: 0٫34188 مقابل الريال الواحد 2٫92502

– الجنيه المصري: 0٫19096 مقابل الريال الواحد 5٫23701