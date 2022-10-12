الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء12 اكتوبر

رجل يوثق وظيفته الخطيره

منذ 1 ساعة
0
1021
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    أهم شيء الجوال عندها

    منذ 21 دقيقة
    0
    1000
    الأمير عبدالرحمن بن مساعد: انخفاض سعر النفط يؤكد أن قرار &#8220;أوبك+&#8221; كان قرارًا مسؤولًا

    الأمير عبدالرحمن بن مساعد: انخفاض سعر النفط يؤكد أن قرار “أوبك+” كان قرارًا مسؤولًا

    منذ 26 دقيقة
    0
    1101
    بالفيديو.. شابة سعودية تروي تجربتها في مجال صيانة أجهزة الجوال

    بالفيديو.. شابة سعودية تروي تجربتها في مجال صيانة أجهزة الجوال

    منذ 31 دقيقة
    0
    1104
    بالفيديو.. &#8220;الزعاق&#8221; يوضح سبب تسمية موسم الوسم بهذا الاسم

    بالفيديو.. “الزعاق” يوضح سبب تسمية موسم الوسم بهذا الاسم

    منذ 36 دقيقة
    0
    1110

    لحظة سقوط صاروخ في وسط اوكرانيا

    منذ 41 دقيقة
    0
    1001