أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم متابعة المرأة المُعتدة المتوفى عنها زوجها للبرامج الدعوية أو المقاطع المباحة.

وقال الشيخ سعد السبر، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن المرأة في العدة تجتنب الزينة وما يدعو إلى نكاحها وتلزم بيت الزوجية مدة 4 أشهر وعشرا.

وأشار السبر، إلى أن مشاهدة ما يكون فيه نفع لها ولا يكون هناك تشهي إنما من باب الفائدة العلمية الشرعية فهذا لا بأس به.