أعاد رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تناول فيها أهمية المملكة بالنسبة لأمريكا؛ مما أثار تفاعلًا كبيرًا.

وقال الأمير محمد بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة أجراها مع الإعلامي عبدالله المديفر على القناة السعودية: “لك أن تتخيل لو الـ10 ملايين برميل نفط (الرخيص بتكلفة إنتاج من 3- 6 دولارات) ذهب عقدها إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم”.

وعلق المديفر على تصريح ولي العهد قائلًا: “يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟” ليرد ولي العهد السعودي: “ما في شك”، بينما في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، تَحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن “عواقب لما فعلته مع روسيا”؛ في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا.