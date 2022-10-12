قدم منصور العاطفي مشرف جمعية غوث التطوعي، بعض النصائح لكي ينعم الأطفال برحلة آمنة بحافلة المدرسة.

وأوضح “العاطفي” أن جوانب الخطورة تكمن عند صعود الحافلة وعند الجلوس أثناء التنقل من المنزل إلى المدرسة وعند النزول، أما عند الصعود فلابد أن يتأكد قائد الحافلة من صعود الطالب بشكل كامل.

وأضاف: “أثناء القيادة لابد أن يكون حذر من المؤثرات الخارجية والأخطاء الداخلية عندما لا يكون هناك مشرف أو مشرفة داخل الحافلة في تنقل الطلاب أو عدم جلوسهم في المقاعد المخصصة لهم حتى لا يث اصطدام بمقاعد الحافلة”، بحسب قناة “الإخبارية”.