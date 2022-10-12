أصيب الظهير الأيمن للنصر سلطان الغنام خلال مواجهة العدالة، أمس الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري روشن.

وأفادت صحيفة “الرياضية” بأن سلطان الغنام يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع اليوم لكشف بالأشعة لتحديد درجة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.