صرح معالي المستشار تركي آل الشيخ بأنه سيكون هناك عدد من الفعاليات الرياضية في موسم الرياض المقبل.

وقال آل الشيخ: “سيكون هناك كأس موسم الرياض بين نجوم فريقي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، وأيضا من WWE وبيكون فيه عروض عالمية و 65 من الألعاب النارية”.

وتابع: “مفاجأت الموسم ما تخلص، وسنفتتح منطقة مشجعين خاصة ببطولة كأس العالم في الرياض في مرسول بارك”.

يذكر أن يوم 21 أكتوبر هو موعد إنطلاق موسم الرياض في نسخته الثالثة بحفل عالمي لسيرك دو سوليه، في حين سيتم افتتاح المناطق يوم 22 أكتوبر الجاري.