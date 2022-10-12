انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات أول معرض سعودي إماراتي للأسر المنتجة، والتي بدورها تعكس هوية البلدين الثقافية في أهم المواقع السياحية بدبي مول.

ودشن المعرض وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي حصة بنت عيسى بو حميد، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بالإنابة الأستاذ سلطان الحميدي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات الشقيقة سعادة الأستاذ تركي الدخيل.

ويشارك في المعرض ٢٤ أسرة سعودية وإماراتية لمدة ستة أيام بهدف تحقيق أهداف رؤية التعاون الخليجي وصولاً إلى شراكة مستدامة بين السعودية والإمارات، ما يُمكّن أصحاب المشاريع المنزلية من النمو والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقالت معالي وزيرة تنمية المجتمع لدولة الإمارات حصة بو حميد: “إن المعرض التسويقي المشترك بين الأسر الإماراتية والسعودية المنتجة، يعكس الواقع المثالي لشعار الأخوة المتجذرة والشراكة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، السعودية والإمارات معاً أبدأً”.

فيما أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات الأستاذ تركي الدخيل على عمق العلاقات السعودية الإماراتية على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن تشارك المشاريع المتناهية الصغر برؤية موحدة تدعم وتطور المشاريع المنتجة.