أعلنت بولندا تسريب خط النفط “دروجبا” إلى أراضيها والذي ينقل النفط الخام من روسيا إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن سببه غير معلوم.

وصرحت الشركة البولندية المشغلة لخط أنابيب دروجبا “بيرن” أنها اكتشفت موضع التسرب، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، في أحد فرعى القطاع الغربي من خط الأنابيب على بعد حوالي 70 كيلومترا من مدينة بوتسك بوسط بولندا.

وانتقل فريق تطهير كيميائي وبيئي إلى الموقع إذ قاموا بضخ 400‪ متر مكعب من النفط حتى الآن ، إلا أن تدفق النفط توقف، والضغط على خط الأنابيب يتراجع.

وكانت بولندا غير راضية عن “الإجراءات النصفية” لألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى حيث إنها إلى جانب بريطانيا تدافعان دائمًا عن أقصى درجات الصلابة فيما يتعلق بموسكو.

وأشارت مصادر إلى أن بولندا قررت عدم انتظار دخول القيود الأوروبية على صادرات النفط الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وقررت إنهاؤها الآن.