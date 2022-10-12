أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وأوضح الصندوق أن المسميات المطلوبة هي :

– أخصائي تقارير (Reporting Professional)

– أخصائي حوكمة البيانات (Data Governance)

– مطور ذكاء الأعمال (BI Developer)

– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)

وحدد التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– الإدارة العامة

– علوم البيانات

– المالية

– القانون

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– ذكاء الأعمال

– هندسة البرمجيات

– الإدارة المكتبية

– السكرتارية

– إدارة المكاتب

الشروط :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل والتخصص والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

وأوضح أن التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:هنا