أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
وأوضح الصندوق أن المسميات المطلوبة هي :
– أخصائي تقارير (Reporting Professional)
– أخصائي حوكمة البيانات (Data Governance)
– مطور ذكاء الأعمال (BI Developer)
– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)
وحدد التخصصات المطلوبة:
– إدارة أعمال
– الإدارة العامة
– علوم البيانات
– المالية
– القانون
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– ذكاء الأعمال
– هندسة البرمجيات
– الإدارة المكتبية
– السكرتارية
– إدارة المكاتب
الشروط :
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهل والتخصص والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
وأوضح أن التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:هنا
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