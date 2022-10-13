تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫64574 مقابل الريال الواحد 0٫27425

– الدولار: 3٫75809 مقابل الريال الواحد 0٫26609

– درهم إماراتي: 1٫02314 الريال الواحد 0٫97739

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58971

– دينار أردني:5٫30061 مقابل الريال الواحد 0٫18866

– دينار كويتي:12٫10479 مقابل الريال الواحد 0٫08261

– دينار بحريني: 9٫95811 مقابل الريال الواحد 0٫10043

– الريال القطري: 1٫03216 مقابل الريال الواحد 0٫96884

– الدرهم المغربي: 0٫34165 مقابل الريال الواحد 2٫92991

– الجنيه المصري: 0٫19088 مقابل الريال الواحد 5٫23873