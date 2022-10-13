أعلنت وزارة الداخلية عن أحدث دورياتها الأمنية المزودة بأنظمة تقنية عالية الدقة، والتي ترصد المخالفات المرورية والجنائية في آنٍ واحد بتقنية عالية، والتي تعد نموذجاً أولياً.

ويُشار إلى أنه تم إطلاقها كمرحلةً أوليةً في منطقة الرياض، عبر دوريتين أمنيتين باشرت مهماتهما في رصد المخالفات المرورية، وتحتوي الدورية على تقنيات حديثة منها رادار وكاميرا تدور بزاوية 360 درجة لرصد المخالفات المرورية كاملة كالسرعة والجوال وحزام الأمان.

كما احتوى الجزء السفلي على كاميرتين أماميتين وكاميرتين خلفيتين لمتابعة المركبات المطلوبة أو المطلوب أمنياً حتى في حال كان المطلوب في مركبة غير مطلوبة.

وتقوم الكاميرات بإظهار تحذير على شاشة الجهاز داخل الدورية، كما يعمل نظام الدورية الأمني على استعراض كافة المعلومات للمطلوب أمنياً أو للسيارة المطلوبة.