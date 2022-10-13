أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.1 %، مغلقا عند 11422 نقطة (- 130 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال.

وتراجع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 81.30 ريال و35.40 ريال، على التوالي.

وأغلق سهم “الأهلي السعودي” عند 61 ريالا (- 2 %).

وهبط سهم “جرير” بنسبة 2 % عند 164.20 ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح بقيمة 273.70 مليون ريال عن الربع الثالث 2022، بزيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأنهت أسهم “دار الأركان” و”زين السعودية” و”مجموعة تداول” و”بنك الرياض” و”سلوشنز” و”السعودي الفرنسي” و”كيان السعودية” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهم “سلامة للتأمين” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 14.22 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 750 ألف سهم.

في المقابل، صعد سهم “المراعي” بنسبة 3 % عند 54.70 ريال.

وسجل سهما “دله الصحية” و”بوبا العربية” أعلى إغلاق منذ الإداج في السوق عند 173.40 ريال و179.20 ريال على التوالي (+ 3 % لكل منهما).