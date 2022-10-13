كشفت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتوفرة هي:

1- رئيس وحدة التنفيذ والامتثال. (Enforcement and Compliance Unit Head)

– درجة البكالوريوس في القانون أو أي تخصص ذي صلة.

– 8سنوات من الخبرة في مجال العمل.

–

2- أخصائي تحقيق أول. (Senior Investigator Specialist)

– درجة البكالوريوس في القانون أو المجالات المماثلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

وللتقديم والاطلاع على بقية التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي:هنا