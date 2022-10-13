كشفت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتوفرة هي:
1- رئيس وحدة التنفيذ والامتثال. (Enforcement and Compliance Unit Head)
– درجة البكالوريوس في القانون أو أي تخصص ذي صلة.
– 8سنوات من الخبرة في مجال العمل.
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2- أخصائي تحقيق أول. (Senior Investigator Specialist)
– درجة البكالوريوس في القانون أو المجالات المماثلة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.
وللتقديم والاطلاع على بقية التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي:هنا
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