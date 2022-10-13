طرحت شركة المياه الوطنية وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مسميات وفي عدة مناطق بالمملكة منها الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والباحة، والقصيم، وأبها، ونجران، وجازان.

وأوضحت الشركة مسميات الوظائف التي أعلنت عنها ومنها فني نظم المعلومات الجغرافية، وسكرتير، وأخصائي مهني مراقبة الأداء، وأخصائي إعداد تقارير المشاريع.

واشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، ومنها إدارة المشاريع والهندسة، ونظم المعلومات الجغرافية، وهندسة المساحة، وتوافر خبرة في مجال العمل، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــــا