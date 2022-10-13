انتخب نواب البرلمان العراقي مساء اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، بعد فوزه في جولة الإعادة على الرئيس الحالي برهم صالح.

وصوت أعضاء مجلس النواب العراقي لصالح عبداللطيف جمال رشيد، ليكون خامس رئيس للجمهورية العراقية، بعد صدام حسين.

وحصل عبداللطيف على 175 صوتاً في الجولة الأولى للتصويت، إذ يشترط الدستور العراقي الحصول على 220 صوتاً، أو الذهاب إلى جولة ثانية، فيما حصل على 162 صوتاً في جولة الإعادة، مقابل 99 صوتا لخصمه برهم صالح.

وعبد اللطيف رشيد، هو وزير الموارد المائية العراقية السابق، وعديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني ومستشاره الأقدم، رغم كونه من الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ترشحه ليس بتفويض من حزبه.