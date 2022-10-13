أوضح المستشار الهندسي سعود الدلبحي الطرق المستخدمة عالميا للتخلص من ظاهرة رمي مخلفات البناء.

وقال الدلبحي :” أفضل الطرق العالمية هو منح شركات امتياز لمعالجة الاستفادة من مخلفات البناء حيث أن مواد البناء ذات قيمة عالية ويمكن الاستفادة من تدويرها بأقل التكاليف”.

وأضاف ” تعطى كل مدينة شركة امتياز، وتبدأ شركات الامتياز منح المقاولين حاويات قبل البدء في الأعمال لوضع المخلفات وتصنيفها على درجات وكل نوع من المخلفات يتم وضعه على حدا، ومن ثم تؤخذ هذه المواد على معامل خاصة ويتم إعادة تدوير هذه المواد “.