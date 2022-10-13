أكد الإعلامي وليد الفراج، على أهمية دعم خطوات مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد، وخياراته.

وقال الفراج: “العقل يقول أن ندعم خطوات ورؤية المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لمشاركة الأخضر في كأس العالم ، ليس لدينا خيار آخر، المجموعة صعبة وتحدياتها ضخمة، هذا خطاب للعقلاء فقط”.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد أعلن عن القائمة المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في أبوظبي بين 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم.

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الثالثة 5 مباريات ودية أمام كل من مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وأخيرًا بنما.

واستدعى رينارد 32 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.