كشفت شركة جنرال إلكتريك العالمية (GE)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن المسمى التدريبي: متدرب في الاتصال والعلاقات العامة – تمهير، بينما المؤهلات والشروط: درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو الاتصال، مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة، وغيرها.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2022م، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكدإن لخدمات التوظيف