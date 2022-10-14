كشفت شركة المراعي، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس CAD أول (المشاريع الرأسمالية)، محلل أعمال (مبيعات)، مدير الإدارة الإقليمية (المبيعات)، مسؤول محاسبة أول (شركات)، مسؤول محاسبة أول (زراعة)، مدير المنتج (DJB).

وتتضمن الوظائف: تقني الألبان – CPP2 – CIT (التصنيع)، مدير الفريق – IBL (النقل والخدمات اللوجستية)، مشرف محاسبة (دواجن)، مسؤول محاسبة أول (تصنيع)، فني محاسبة (مبيعات)، فني محاسبة (مبيعات)، مدير الفريق – الأتمتة (التصنيع)، وغيرها من الوظائف.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم عبر موقع شركة المراعي