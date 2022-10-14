تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫67735 مقابل الريال الواحد 0٫27193

– الدولار: 3٫75732 مقابل الريال الواحد 0٫26615

– درهم إماراتي: 1٫02293 الريال الواحد 0٫97759

– ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60332

– دينار أردني: 5٫29953 مقابل الريال الواحد 0٫18870

– دينار كويتي: 12٫11732 مقابل الريال الواحد 0٫08253

– دينار بحريني: 9٫95781 مقابل الريال الواحد 0٫10043

– الريال القطري: 1٫03195 مقابل الريال الواحد 0٫96904

– الدرهم المغربي: 0٫34271 مقابل الريال الواحد 2٫92083

– الجنيه المصري: 0٫19108 مقابل الريال الواحد 5٫23314