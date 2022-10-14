قام الدولي النيجيري فرنسيس أوزوهو حارس أومونيا نيقوسيا القبرصي، بالتألق ليكون حجر عثرة أمام تحقيق مانشستر يونايتد فوزاً كبيرًا على أرضه في الدوري الأوروبي لكرة القدم ليكتفي الفريق الإنجليزي بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق أوزوهو تفوقًا على نفسه وقدم مباراة رائعة في أولد ترافورد كما أنه دافع عن نظافة شباكه طوال 92 دقيقة قبل أن يسجل سكوت مكتوميناي هدف الفوز للشياطين الحمر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه نال تصفيق وتحية كبيرة من الجماهير وكذلك من رونالدو.

ويُشار إلى أن حارس المرمى النيجيري قد دافع عن مرمى أومونيا وأصبح بطلا عظيما خلال المباراة التي هاجم فيها مانشستر منذ الدقيقة الأولى وأطلق 34 تسديدة باتجاه المرمى.

ولاحظ كريستيانو رونالدو ، الذي سدد سبع تسديدات باتجاه مرمى أوزوهو، تألق الحارس وقد اقترب منه ذات مرة خلال المباراة وهنأه وتبادلا الابتسامات في مشهد رائع.

وأفادت مصادر صحفية بأن رونالدو أشاد بالحارس النيجيري البالغ عمره 23 عاما بلطف بعدما تصدى لإحدى محاولاته على المرمى وكان ذلك سبب ابتسامة اللاعبين.

وعقب انتهاء المباراة اعترف أوزوهو في تصريحات تلفزيونية وهو يبتسم بسعادته بقضاء ليلة كهذه لن ينساها في أولد ترافورد، قائلاً: “هذا حلم بالنسبة لي، أنا أيضًا من مشجعي مانشستر يونايتد، لقد كان هناك الكثير من المرح الليلة”.