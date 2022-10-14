أفادت مصادر صحفية بأن لاعبو نادي برشلونة سيرتدي قمصانا عليها رمز المغني الكندي دريك (البومة) في لقاء القمة (الكلاسيكو) مع ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد المقبل؛ وذلك احتفالا بتجاوز عدد مستمعي دريك عبر تطبيق سبوتيفاي الراعي الرئيسي لبرشلونة 50 مليارا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهوده الهادفة إلى الجمع بين كرة القدم والموسيقى.

ويُشار إلى أن دريك الفائز بجائزة جرامي أربع مرات قد عرض صورة للقميص وعليه الرمز الخاص به عبر حسابه على موقع إنستجرام الذي يتابعه أكثر من 120 مليون شخص حول العالم.

يُذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بين فرق الدوري الإسباني متفوقًا بفارق الأهداف على ملاحقه المباشر ريال مدريد حامل اللقب بعد أول ثماني جولات من الموسم.