مدفوعًا بالوباء كان على القطاع المالي تسريع خططه والتحول بسرعة إلى الرقمنة خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت نفسه، كان على تلك الصناعة التعامل مع التحديات الكبرى مثل الاستقالات الكبرى والتحولات في بيئة العمل دائمة التطور وانتشار التكنولوجيا المالية وقضايا سلاسل التوريد والاستثمارات الشاملة.

بدخول الصفحة التالية من التعافي الاقتصادي العالمي لا تزال الرقمنة هي الاتجاه الأكثر انتشارًا في صناعة الخدمات المالية، حيث تتطلع المؤسسات المالية إلى التغلب على التحديات التي تواجهها من خلال إعطاء الأولوية للتحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا التي تشمل المحافظ الرقمية والتمويل المضمّن والهوية الرقمية والأصول الرقمية والعملات المشفرة للبنوك المركزية (CBDC)، كما توفر تقنية الميتافيرس الجديدة إمكانات هائلة للنمو داخل القطاع.

بالتطلع إلى عام 2023 يبدو أن مبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاستثمارات المستدامة وتبني المستهلكين وفهمهم وثقتهم بالتقنيات المالية الجديدة والناشئة هي الموضوعات التي ستهيمن على أجندة الخدمات المالية خلال الفترة القادمة.

ما هو التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية؟

إنه نهج شامل للإدارة المالية والذي يعتمد على تكنولوجيا تداول العملات الرقمية المبتكرة، إذا تم تنفيذ التحول المالي بشكل فعال، يمكن أن يقدم لنا الكثير من الفوائد مثل:

– تحسين الكفاءات

– تقليل الأخطاء

– عمليات متسارعة

– التخصيص الأمثل للقوى العاملة

– مكاسب مالية ملموسة

التقنيات التي ستساهم في التحول الرقمي للخدمات المالية

في الواقع إن مستقبل التمويل هو التحول الرقمي، ولكن ماذا يترتب على هذا التحول؟ وما نوع التقنيات الرقمية التي تستخدمها؟ وكيف يعملون لتحقيق الفوائد؟، للإجابة على تلك الأسئلة من الضروري أولًا فهم الأدوات والتقنيات البارزة التي تساعد في ترقية الممارسات المالية وتحويلها:

البلوكشين:

إنه حل تقني يستخدم دفاتر الأستاذ الموزعة لجعل المعاملات آمنة وموثوقية البيانات، تتيح تقنية البلوكشين اتمام المعاملات في الوقت الفعلي وأكثر سرعة وتكاليف أقل لصيانة قاعدة البيانات المركزية.

تصور البيانات في الوقت الحقيقي:

يسمح استخدام البيانات المستندة إلي السحابة وبنية البرامج البديهية بمشاركة البيانات والاتجاهات في الوقت الفعلي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وهذا يلغي التخمين ويمكّن من اتخاذ قرارات حاسمة دون الحاجة إلى القلق بشأن ملاءمة المعلومات.

أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) في التمويل:

إنه نظام يتم فيه تنفيذ المهام العادية والمتكررة ذات المتغيرات المحددة مسبقًا بواسطة روبوتات البرامج بدلاً من الاعتماد على الأشخاص، يمكن تحويل الأنشطة البسيطة مثل إدخال البيانات إلى تقنية RPA، مما يسمح للمستخدمين باستخدام مواهبهم في طرق أكثر ديناميكية تتطلب ذكاءً ومرونة بشريين.

التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقرارات الأعمال والتمويل:

يمكن أن تكون الاستراتيجيات فعالة فقط إذا كانت البيانات الهامة والمنطقية تدعمها، يمكن أن يكون إجراء التحليلات على أساس التنقيب عن البيانات عملية شاقة مع وجود مساحة كبيرة للخطأ إذا لم تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في ذلك، كما يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد الفجوات وقياس النفقات وإجراء التنبؤات بناءً على الأرقام لزيادة تحسين العمليات التجارية بأكملها.

سيناريوهات العالم الحقيقي للتحول المالي

تشكل التقنيات السابقة العمود الفقري للتحول المالي الرقمي، فهناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من استخدامها، فيما يلي بعض السيناريوهات المحددة في العالم الحقيقي للتحول المالي الذي يقدم قيمة كبيرة مقارنة بالمنهجيات التقليدية:

– يمكن للوحات المعلومات الرقمية التي تحتوي على تصورات للبيانات في الوقت الفعلي أن تحدد تأثير أداء أفضل لاعب في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم أو كرة السلة على مبيعات القمصان أسبوعيًا، يسمح هذا لسلاسل البيع بالتجزئة بتغيير توافر المخزون للقميص المماثل للاعب معين بناءً على أدائها.

– يعد الالتحاق بالمؤسسات المالية مثل البنوك عملية مهمة ولكنها عادية ومتكررة تتطلب عادةً إدخالات بيانات مملة لكل عميل جديد، يمكن استخدام تقنية RPA لأتمتة عملية الإعداد بالكامل، وهذا سيجعل العملية أسرع ويقلل من المشكلات الناشئة عن الأخطاء البشرية ويحرر القوى العاملة لأداء مهام أكثر جدوى وتحليلية.

– يمكن لشركة اللوجستيات والنقل التي لها تعاملات دولية استخدام تحليلات قوية لتحديد التغييرات في أنماط العملات الأجنبية ووضع ميزانية لهذه التغييرات للعام بأكمله في البداية، يمكن أن تساعد التحليلات في حساب هذه التقلبات والتنبؤ بالبيانات المالية وفقًا لذلك، مما يؤدي إلى تقييم أعمال أكثر بساطة وإدراج خطط أمان لمواجهة التقلبات الشديدة في أسعار صرف العملات.

– يوفر الذكاء الاصطناعي التحليل التنبئي الذي يستخدم الأنماط والعمليات لتحديد القيم، يمكن أن يساعد هذا، جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي، في تحديد الأنماط والقضاء تلقائيًا على غير الدائمين أو الأطراف المخادعة، سواء كان ذلك لعملاء موقع بيع بالتجزئة عبر الإنترنت أو لبعض العناصر التي تحاول فتح حساب مصرفي احتيالي، باستخدام الأدوات الرقمية يمكنك اختيار الأنماط التي تميز هؤلاء الذين لا يدفعون شيئًا وتجنب المعاملات بشكل استباقي، مما يضمن عدم إضعاف الوافدين غير المرغوب فيهم من قاعدة عملائك.

لكن كيف سيبدو هذا التحول الرقمي؟

يمكننا الآن الوصول إلى تقنيات مثل المدفوعات عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية التي كانت في مهدها قبل 20 عامًا وذلك من خلال لمسة زر واحدة، حيث تتبنى البنوك والخدمات المالية من الشركات الناشئة إلى المؤسسات تقنيات وخدمات جديدة في جميع أنحاء العالم.

يتضمن التحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية والمالية إلى حد كبير تحولًا في تقديم الخدمات عبر الإنترنت والرقمية في الخدمات المصرفية، بالإضافة إلي دمج الأنظمة الرقمية ومنصات تجربة العملاء والتطبيقات والبنية التحتية، وتشمل التقنيات التي يتم اعتمادها البلوكشين والذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية والتعلم الآلي وجمع بيانات العملاء وإدارتها وتحليلها، ومع التبني المتزايد للتكنولوجيا المالية (التكنولوجيا المبتكرة التي تدعم الخدمات المصرفية والمالية)، أدى ذلك إلى جذب اهتمام المنظمين للمطالبة بمعايير تنظيمية أكثر صرامة.

لكن كيف سيبدو هذا التحول الرقمي؟ في السنوات القادمة ستصبح المعاملات بلا تلامس حيث يتم دمج الأتمتة والبلوكشين في العمليات المالية، وستتحول التقارير من الدورات التقليدية لإعداد التقارير ربع السنوية أو الشهرية إلى الوقت الفعلي، وستصبح الخدمة الذاتية هي القاعدة وسيسهل الذكاء الاصطناعي نماذج تقديم لخدمات الجديدة، كما سيدخل منافسون غير تقليديين مثل جوجل وأمازون سوق الخدمات المصرفية والمالية.

بينما يمر القطاع بهذا التحول الرقمي، تزداد احتمالية ارتكاب الجرائم المالية، حيث يتزايد هذا النشاط المعقد من الجهات السيئة المتورطة في الجرائم الإلكترونية والاحتيال في الدفع وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال بما يتماشى مع الزيادة العالمية في التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الفورية.

نتيجة لذلك، تواجه المؤسسات المالية تحديًا عندما يتعلق الأمر بضمان امتثالها للوائح العالمية المتغيرة، كل ذلك أثناء تحديد ومنع الجرائم الإلكترونية والاحتيال في الدفع وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، يركز المنظمون على مجالات السياسة الحالية مثل مخاطر المناخ والعملات الرقمية والتكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى مجالات التركيز الجديدة مثل المرونة التشغيلية والامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

للقيام بذلك، تحتاج المؤسسات المالية إلى تحديث طريقة عملها باستمرار، نظرًا لأن المستهلكين يطلبون معاملات أسرع وأكثر سلاسة وأمانًا عند التعامل المصرفي والتسوق عبر الإنترنت، لهذا يجب على المؤسسات المالية اعتماد عمليات جديدة باستمرار لتحسين خدماتها والحفاظ على سلامة العملاء.