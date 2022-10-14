تنطلق غدا الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بـ 3 مواجهات، ففي حائل يستضيف فريق الطائي نظيره الهلال على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، فيما يلتقي فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بنظيره الرائد، وفي الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد يستضيف فريق الشباب نظيره الخليج.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الأحد بإقامة 5 مباريات، تجمع فريق الباطن بأبها على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وفي المواجهة الثانية يستضيف فريق النصر نظيره الفيحاء على ملعب مرسول بارك في الرياض، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يحل فريق التعاون ضيفاً على الاتفاق، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء يحل ضمك ضيفاً على العدالة، وفي ختام مباريات الجولة يستقبل فريق الاتحاد ضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.