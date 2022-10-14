قرر المدير الفني لفريق النصر، رودي جارسيا عدم مشاركة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في المواجهة المقبلة أمام الفيحاء، رغم تقرير الجهاز الطبي داخل النادي الذي أكد جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات.

وفضل جارسيا أن يمنح اللاعب مزيدا من الوقت وعدم المجازفة به في هذه المباراة، حتى يصل إلى درجة عالية من الجاهزية.

ومن المتوقع أن يتم ضم اسم اللاعب في التشكيلة المقبلة أمام الرائد بعد العودة من التوقف المقبل استعدادا لكأس العالم 2022 في قطر.

يذكر أن النصر سيواحه نظيره الفيحاء، مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن.